Пт, 17.04.2020
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ВИДЕО ⟩ Меган Маркл и принц Гарри на карантине доставляют еду жителям Лос-Анджелеса

One of two official engagement photos released by Kensington Palace of Prince Harry and Meghan Markle, at Frogmore House in Windsor, Britain December 21, 2017. Picture taken in the week commencing December 17, 2017. Alexi Lubomirski/Courtesy Of Kensington Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

ФОТО: HANDOUT / REUTERS

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл после сложения королевских обязанностей переехали из Канады в Лос-Анджелес. По информации СМИ, они приобрели дом у Мэла Гибсона и теперь ждут окончания карантина, чтобы бывшая актриса смогла приступить к работе, пишет Сегодня.

Супруги сейчас не теряют времени и начали заниматься волонтерством. Так, Меган Маркл и принц Гарри попали на видео в момент доставки еды.

Эти первые кадры бывших герцогов после их переезда в США. Супруги стали волонтерами благотворительной организации Angel Food, которая обеспечивает наиболее уязвимых граждан продуктами питания в условиях пандемии коронавируса.

Они захотели поработать в качестве доставщиков еды и лично отвезли несколько заказов жителям Лос-Анджелеса. В Сети появилось видео, на котором видно, как Меган Маркл и принц Гарри выполняют один из заказов в районе Западного Голливуда. Бывшие герцоги соблюдали все меры безопасности, надев маски и перчатки.

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