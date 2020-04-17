ВИДЕО ⟩ Меган Маркл и принц Гарри на карантине доставляют еду жителям Лос-Анджелеса

Супруги сейчас не теряют времени и начали заниматься волонтерством. Так, Меган Маркл и принц Гарри попали на видео в момент доставки еды.

Эти первые кадры бывших герцогов после их переезда в США. Супруги стали волонтерами благотворительной организации Angel Food, которая обеспечивает наиболее уязвимых граждан продуктами питания в условиях пандемии коронавируса.

Они захотели поработать в качестве доставщиков еды и лично отвезли несколько заказов жителям Лос-Анджелеса. В Сети появилось видео, на котором видно, как Меган Маркл и принц Гарри выполняют один из заказов в районе Западного Голливуда. Бывшие герцоги соблюдали все меры безопасности, надев маски и перчатки.