Юри Ратас: на следующей неделе сможем говорить о смягчении ограничений

По оценке премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, на следующей неделе мы сможем говорить о пошаговом смягчении ограничений.
Мы достигли переломного момента в чрезвычайной ситуации: впервые данные за неделю показывают, что число новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уменьшилось. Это означает, что начался обратный отсчет, и мы начали преодолевать пик распространения вируса. У нас есть основания для того, чтобы начать говорить о постепенном ослаблении ограничений на следующей неделе.
На сегодняшнем заседании правительственной комиссии мы согласовали показатели, на основе которых мы будем оценивать ослабление ограничений. Их семь:
1. число заболеваний;
2. число госпитализаций;
3. занятость мест для интенсивного лечения;
4. доступность медицинской помощи;
5. готовность общества соблюдать введенные меры;
6. общее состояние экономики;
7. реализация мер по укреплению доверия.
Сокращение числа новых подтвержденных случаев заболевания подтверждает, что действующие ограничения работают, и все усилия людей не зазря. В то же время мы должны быть уверены в том, что это изменение постоянное, а поэтому мы должны по-прежнему предпринимать все усилия для приостановления вируса.