Пт, 17.04.2020
Погоня за лучшим видео безлюдного Таллинна продолжается: как вам этот ролик? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Юри Ратас: на следующей неделе сможем говорить о смягчении ограничений

Юри Ратас во время пандемии коронавируса.

ФОТО: Tairo Lutter

По оценке премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, на следующей неделе мы сможем говорить о пошаговом смягчении ограничений. 

Мы достигли переломного момента в чрезвычайной ситуации: впервые данные за неделю показывают, что число новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уменьшилось. Это означает, что начался обратный отсчет, и мы начали преодолевать пик распространения вируса. У нас есть основания для того, чтобы начать говорить о постепенном ослаблении ограничений на следующей неделе.

На сегодняшнем заседании правительственной комиссии мы согласовали показатели, на основе которых мы будем оценивать ослабление ограничений. Их семь:

1. число заболеваний;

2. число госпитализаций;

3. занятость мест для интенсивного лечения;

4. доступность медицинской помощи;

5. готовность общества соблюдать введенные меры;

6. общее состояние экономики;

7. реализация мер по укреплению доверия.

Сокращение числа новых подтвержденных случаев заболевания подтверждает, что действующие ограничения работают, и все усилия людей не зазря. В то же время мы должны быть уверены в том, что это изменение постоянное, а поэтому мы должны по-прежнему предпринимать все усилия для приостановления вируса.

НАВЕРХ