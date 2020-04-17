Юри Ратас: на следующей неделе сможем говорить о смягчении ограничений

Мы достигли переломного момента в чрезвычайной ситуации: впервые данные за неделю показывают, что число новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уменьшилось. Это означает, что начался обратный отсчет, и мы начали преодолевать пик распространения вируса. У нас есть основания для того, чтобы начать говорить о постепенном ослаблении ограничений на следующей неделе.

На сегодняшнем заседании правительственной комиссии мы согласовали показатели, на основе которых мы будем оценивать ослабление ограничений. Их семь:

1. число заболеваний;

2. число госпитализаций;

3. занятость мест для интенсивного лечения;

4. доступность медицинской помощи;

5. готовность общества соблюдать введенные меры;

6. общее состояние экономики;

7. реализация мер по укреплению доверия.