Пт, 17.04.2020
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ФОТО ⟩ Оказалось, Гудков уже женат, а его супруга из Риги - СМИ

ФОТО: https://www.instagram.com/gudokgudok/?hl=ru

СМИ стало известно, что российский комик и шоумен Александр Гудков уже женат. Оказалось, что его супругой стала рижанка Александра. Об этом пишет StarHit.ru

В Instagram можно было не раз заметить его в компании девушки, но нельзя было сказать, что это его будущая невеста, пишет Rus.Tvnet.lv.

Артист тщательно скрывал свою личную жизнь, но издание нашло фотографии с бракосочетания в Латвии. StarHit.ru пишет, что праздник прошел в кругу близких. 

По сведениям СМИ со ссылкой на поиски фанатов, предполагается, что женой Гудкова стала 33-летняя Александра Гагаринская из Риги.

Журналисты ссылаются на снимки в Instagram, которые ну очень уж напоминают свадебные. Подтверждением этого стала демонстрация кольца на безымянном пальце Александры. 

Напомним, в интервью Ксении Собчак Гудков сказал, что влюблен и его свадьба, возможно, пройдет в Юрмале. 

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