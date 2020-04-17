ВИДЕО ⟩ Смотрите, что оторва из Таллинна устроила в McDonald's Drive

Эпатажная блогерша из Таллинна Алиша, известная в Instagram как alishaawin , сейчас участвует в челлендже со скандальной Яной Брук из Риги. И в этот раз нашей с вами соотечественнице в разгар коронакризиса выпало еще более сложное задание, чем в прошлый раз... после длинных ногтей Алише пришлось перевоплотиться в Рональда Макдональда, а рижанка Яна будет доить корову!

Аля СУМАСШЕДШАЯ ОТОРВА

«Может еще, конечно, когда выпущу свою песню, зато она будет веселой, такой же, как я. Но точно не сейчас... Сейчас я Аля СУМАСШЕДШАЯ ОТОРВА, которая веселится в новом баттле с Яной Брук!⠀

Ребят, всем позитивчика, не грустим и не киснем! Жизнь прекрасна и весела, поэтому смотрим и следим за нашей сумасшедшей жизнью! Скоро расскажу, почему я решила поменять себя и как вообще решилась на изменения своей жизни на 360 оборотиков. На самом деле... тот, кто помнит меня молодой - я всегда была оторвой! Сейчас подключаю разных блогеров из разных стран, чтобы веселиться и не киснуть на карантине!

Вот мой второй баттл, в этот раз он с популярным блогером Яной Брук из Риги!

А вот и одно из наших заданий, смеялись до слез... посмейтесь и вы!

Ура! Да будет веселье! Ждите новостей!» - пишет Аля.