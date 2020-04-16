Пт, 17.04.2020
Тюрьма, смена ориентации, порно и стендап. Что стало с первыми звездами «Дома-2»? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ВИДЕО ⟩ Эстонский стилист Алексей Солтан вышел на балкон вслед за Гудковым

ФОТО: Кадр из видео

Инициатором нового танцевального флешмоба стал Александр Гудков, который показал, как он во время самоизоляции энергично танцует на балконе под песню «Плачу на техно». Российского шоумена поддержали тысячи людей в Instagram. Не удержался и эстонский эпатажный стилист Алексей Солтан.

«Не отстаем от движа. Спасибо за крутейший трек этого года. Это бомба!» – подписал Алексей Солтан кадры, сделанные при помощи дрона.

Напомним, на прошлой неделе российские группы Cream Soda и «Хлеб» выпустили видеоклип на песню – «Плачу на техно». За пять дней видео на YouTube посмотрели больше трех миллионов раз, а затем припев из этой песни стал вирусным и в других социальных сетях.

НАВЕРХ