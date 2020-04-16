Еще один элитный ресторан Таллинна открыт и ждет гостей

Мясной ресторан MEAT Resto & Butchery открыт и в это сложное для всех время.
«Учитывая пожелания, мы стараемся сохранить для вас эту возможность как можно дольше и закрытие было бы для нас последним из вариантов, однако, дорогие для нас клиенты, многое зависит от вашей активной поддержки своего домашнего ресторана», – говорит руководитель ресторана.
В связи с ситуацией заведение изменило время работы в соответствии с правилами правительства Эстонской Республики и посещаемостью: с воскресенья по четверг с 12 до 21 часа и с пятницы по субботу с 12 до 22 часов.
На входе поставили дезинфицирующее средство для рук, обеспечили расстояние более двух метров между столиками, а также дезинфицируются столики после каждого посетителя. С приходом теплой погоды ресторан открыл обновленную летнюю террасу, где можно бесконтактно провести время, наслаждаясь свежим воздухом и вкусной едой.
Полиция и Департамент здоровья недавно побывали в ресторане с проверкой и убедились, что здесь соблюдены все требования и пребывание гостей безопасно.
Также есть возможность отдохнуть от ежедневного приготовления блюд и бесконтактно заказать домой свои любимые блюда и вино из нашего меню с помощью Wolt или Bolt.
Ресторан MEAT Resto & Butchery находится в Таллинне, на круге Тискре, по адресу Раннамыйза теэ, 38D – всего 15 мин езды на машине из города!
Напомним, что Postimees сегодня сообщил об открытии ресторанов Vapiano, Nok Nok и Ristorante Flavore.