Еще один элитный ресторан Таллинна открыт и ждет гостей

«Учитывая пожелания, мы стараемся сохранить для вас эту возможность как можно дольше и закрытие было бы для нас последним из вариантов, однако, дорогие для нас клиенты, многое зависит от вашей активной поддержки своего домашнего ресторана», – говорит руководитель ресторана.

В связи с ситуацией заведение изменило время работы в соответствии с правилами правительства Эстонской Республики и посещаемостью: с воскресенья по четверг с 12 до 21 часа и с пятницы по субботу с 12 до 22 часов.

ФОТО: Meat Resto & Butchery

На входе поставили дезинфицирующее средство для рук, обеспечили расстояние более двух метров между столиками, а также дезинфицируются столики после каждого посетителя. С приходом теплой погоды ресторан открыл обновленную летнюю террасу, где можно бесконтактно провести время, наслаждаясь свежим воздухом и вкусной едой.

Полиция и Департамент здоровья недавно побывали в ресторане с проверкой и убедились, что здесь соблюдены все требования и пребывание гостей безопасно.

Также есть возможность отдохнуть от ежедневного приготовления блюд и бесконтактно заказать домой свои любимые блюда и вино из нашего меню с помощью Wolt или Bolt.

Ресторан MEAT Resto & Butchery находится в Таллинне, на круге Тискре, по адресу Раннамыйза теэ, 38D – всего 15 мин езды на машине из города!