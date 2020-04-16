ВИДЕО ⟩ Отца новорожденного сына не пустили в Пайдескую больницу, он пошел на крайние меры

На что только не идут эстонские отцы в период пандемии коронавируса, чтобы поздравить свою любимую с рождением ребенка прямо в больнице, а не только после выписки.
Карантин, действующий из-за введенного чрезвычайного положения, повлиял практически на все сферы жизни народа Эстонии.
Как известно, в стране действует запрет на посещение больниц. Это же касается и родильных отделений, поэтому молодые отцы не могут прийти с поздравлениями к своим любимым женам и увидеть своих новорожденных наследников.
Счастливый отец Суло Сяркинен решился на крайние меры и поднялся при помощи подъемника с букетом цветов прямо к окну палаты Пайдеской больницы.
Смотрите в видео, как теперь молодые отцы поздравляют своих жен!