Вот это поворот! Любовь Успенскую закрыли в камере с проститутками

Вышла третья серия программы «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ под названием «Успенская. Любовь без тормозов». По признанию певицы, она действительно не из тех, кто пасует перед трудностями. «Никакая вообще сила, никакая проблема не может меня остановить», – заявила Любовь Успенская.

Однажды, когда она еще жила в Америке, после работы артистка села за руль подшофе. Вероятно, певица превысила максимально допустимую скорость, потому что ее остановили полицейские. В итоге Любовь Успенская оказалась в одной камере с проститутками. Дамы обратили внимание на модный жакет певицы и попытались его отнять.

К счастью, вовремя подоспела помощь. «И я даже ни секунды не боялась, я всегда знала, что такого нет, чтобы я оказалась в какой-то безысходке. Всегда что-то помогало... Меня всегда вот ангел-хранитель, наверно, моя мамочка там просила за меня», – высказала мнение Любовь Успенская.

Суд вынес артистке приговор – два месяца собирать листву и рубить сухие ветки в городских парках Нью-Йорка. При этом раз в неделю посещать клуб анонимных алкоголиков. Однако полученный горький опыт не пошел впрок Любови Успенской. Спустя некоторое время она снова нарушила правила. На сей раз ей уже грозил реальный тюремный срок.

Ее спас третий муж Владимир Франц. Влиятельный бизнесмен смог заплатить огромный штраф. Именно он, как утверждает Любовь Успенская, приложил все усилия, чтобы сделать из нее звезду. «Он был единственным мужем из всех четырех, который верил в меня. Он понимал меня и всегда говорил: "Любаня, вот заработаю миллион и вложу его в тебя. Ты должна состояться, быть известной», – рассказала артистка.