ГАЛЕРЕЯ ⟩ Как выглядели магазины в Эстонии во времена СССР и как выглядят сейчас?

Некоторые из нас родились уже после распада СССР, а кто-то тогда был слишком маленьким, чтобы помнить, какими были магазины тех лет. Со временем многое в Эстонии изменилось. Например, ассортимент товаров. Уверены, будет интересно вспомнить или увидеть магазинную жизнь тех лет впервые!
Автор блога «Где нам жить» на сайте Zen.Yandex.ru решила сравнить, что продавали в магазинах в Эстонии в советские годы с тем, что продают сейчас, и как вообще выглядели магазины, много ли было в них людей, и действительно ли полки в них иногда могли быть пустыми?
Были найдены архивные фото эстонских магазинов в советские годы. «Меня удивило, как мало в Сети фотографий эстонских магазинов советских времен. Но кое-что все-таки удалось найти», - пишет автор. Для наглядности мы также показываем современные снимки магазинов.
В Эстонии даже во времена СССР выбор в магазинах был побольше, чем в других частях союза.
Так выглядят кассы сейчас
Изменилась техника, рабочая одежда сотрудников зависит от сети магазина, появились продуктовые ленты, по которым движутся товары. В советском магазине такого не было, как и касс самообслуживания, которыми мы с вами активно пользуемся.
Поэтому посреди дня многие кассы могут быть закрыты, и работать будет один-два человека. А сейчас во время эпидемии коронавируса вовсе предпочтение отдается кассам самообслуживания.
Это советский мясной магазин. Мяса на прилавке нет. О том, что он мясной, легко узнать, как минимум, по вывеске «Liha».
Сейчас выбор мяса большой. А еще кроме, собственно, свежего мяса можно купить сосиски, колбаски, ветчину и так далее. И не только эстонское, но и импортное. Меньше мясных продуктов из-за коронавируса не стало, а в магазинах то и дело напоминают, что еды всем хватит.
Магазин Grossi, мясной отдел, наше время
Zen.Yandex.ru
Кстати, в недавнем интервью Maaleht Олег Гросс сказал, что если ситуация в стране станет совсем ужасной, то он готов открыть магазины и склады и раздать товар людям.
Выбор был в них большой, продавали и косметику, и продукты, все, чего не хватало в простых магазинах. Видно, что полки забиты. А на витринах коробочки разложены красиво.
Сейчас как таковых элитных магазинов нет, но найти все можно в обычном супермаркете.
И в обычном магазине выбор все равно больше, если честно, чем в элитном советском.
В целом, надо сказать, что советские магазины в Эстонии были не такими уж и пустыми.
Выбор у нас в них был достаточно неплохой. Хотя, конечно, в некоторые годы ситуация была хуже, а иногда какие-то продукты было достаточно трудно достать. И, конечно, сейчас в магазинах все куда лучше, доступнее и выбор больше. А люди по-прежнему из-за эпидемии волнуются, что какие-то товары могут закончится, но эта паника напрасна.