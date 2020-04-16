ГАЛЕРЕЯ ⟩ Как выглядели магазины в Эстонии во времена СССР и как выглядят сейчас?

Автор блога «Где нам жить» на сайте Zen.Yandex.ru решила сравнить, что продавали в магазинах в Эстонии в советские годы с тем, что продают сейчас, и как вообще выглядели магазины, много ли было в них людей, и действительно ли полки в них иногда могли быть пустыми?

Были найдены архивные фото эстонских магазинов в советские годы. «Меня удивило, как мало в Сети фотографий эстонских магазинов советских времен. Но кое-что все-таки удалось найти», - пишет автор. Для наглядности мы также показываем современные снимки магазинов.

Это советское фото из Таллинна. Сделано в 70-80-е годы. Фото, как мне кажется, постановочное, для журнала. Хотя, может, я ошибаюсь. ФОТО: Zen.Yandex.ru

В Эстонии даже во времена СССР выбор в магазинах был побольше, чем в других частях союза.

Так выглядят кассы сейчас

Sikupilli Prisma 24/7 ФОТО: Pilt videost

Изменилась техника, рабочая одежда сотрудников зависит от сети магазина, появились продуктовые ленты, по которым движутся товары. В советском магазине такого не было, как и касс самообслуживания, которыми мы с вами активно пользуемся.

Поэтому посреди дня многие кассы могут быть закрыты, и работать будет один-два человека. А сейчас во время эпидемии коронавируса вовсе предпочтение отдается кассам самообслуживания.

Фото везде датируется как советское, но возможно, сделано и в 90-е. Точную дату найти я не смогла. ФОТО: Zen.Yandex.ru

Это советский мясной магазин. Мяса на прилавке нет. О том, что он мясной, легко узнать, как минимум, по вывеске «Liha».

Сейчас выбор мяса большой. А еще кроме, собственно, свежего мяса можно купить сосиски, колбаски, ветчину и так далее. И не только эстонское, но и импортное. Меньше мясных продуктов из-за коронавируса не стало, а в магазинах то и дело напоминают, что еды всем хватит.

Магазин Grossi, мясной отдел, наше время Zen.Yandex.ru

Кстати, в недавнем интервью Maaleht Олег Гросс сказал, что если ситуация в стране станет совсем ужасной, то он готов открыть магазины и склады и раздать товар людям.

А это полки валютного магазина в Эстонии. Простые люди в нем ничего купить не могли, но у элиты была возможность порадовать себя и близких. ФОТО: Zen.Yandex.ru

Выбор был в них большой, продавали и косметику, и продукты, все, чего не хватало в простых магазинах. Видно, что полки забиты. А на витринах коробочки разложены красиво.

Сейчас как таковых элитных магазинов нет, но найти все можно в обычном супермаркете.

Склад овощей и фруктов сети магазинов Rimi ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

И в обычном магазине выбор все равно больше, если честно, чем в элитном советском.

А вот это фото 72-го года, если верить подписи. Похоже на Детский мир или Таллинский универмаг, или не то и не другое, а вы знаете? ФОТО: Zen.Yandex.ru

В целом, надо сказать, что советские магазины в Эстонии были не такими уж и пустыми.

Фото 76-го года. Выбор бытовых товаров есть. ФОТО: Zen.Yandex.ru