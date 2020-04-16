Тамара Глоба: в мае закончится «черная полоса» для трех знаков Зодиака

По мнению Тамары Глобы, в мае знакам Зодиака удастся сменить путь: черная полоса сменится белой практически для всех, мир изменится, считает она. Счастье и успокоение ждут практически всех, но лишь три знака Зодиака решатся и смогут преодолеть в мае свои страхи и двигаться вперед к своим целям, пишет TopNews. Им помогут сами звезды, повезет даже тем, у кого сейчас пусто в кармане, кто борется из последних сил или не знает, что ему нужно.

Глоба уверена, что май принесет много счастливых перемен Весам, для которых начнется совсем другая жизнь. Материальная часть жизнь не просто наладятся, но и появятся свободные деньги, которые можно будет тратить, не мучаясь совестью от этого. Наладится и личная жизнь, близкие станут еще более близки, надежда, радость и покой поселятся в сердце представителей знака. Май оправдает все надежды Весов, а невзгоды останутся позади.

Вторыми в списке везунчиков окажутся Рыбы. Представители знака сбросят с плеч груз проблем к середине мая. Звезды будут улыбаться им, суля успех во всех сферах жизни. Глоба уверена, что для Рыб просто начнется лучшая жизнь. Одинокие Рыбы смогут воспользоваться шансом на большое личное счастье, а в личной жизни занятых грядут большие и счастливые перемены. Перед сном стоит думать о своих мечтах, так возрастет шанс на их исполнение к середине мая.