БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, на каких роскошных «мерседесах» разъезжают Керсти Кальюлайд и Юри Ратас

Фотографы запечатлели приезд президента Эстонии Керсти Кальюлайд и премьера Юри Ратаса на роскошных новейших «мерседесах» с солидными водителями к главному современному офису AS Postimees Grupp в Таллинне. Читайте дальше!

«У президента мы спросили, как не сойти с ума, находясь на самоизоляции дома, когда везде царит страх заражения коронавирусом и общая тревога. Дошли ли до глухих ушей политиков постоянные разговоры главы государства о более широкой государственной обороне и необходимости складов с запасами», - сказала ведущая программы Эло Мыттус-Леппик.

«Попытались объяснить телезрителям, что это заболевание сделает с нами. Какова вероятность того, что после вируса легкие пациента останутся навсегда пораженными? Поможет ли большое количество витамина C убрать симптомы болезни?» - сказал соведущий Имре Каас.

Как долго коронавирус будет влиять на экономику Эстонии и мира, об этом в прямом эфире высказался предприниматель Райво Варе и нынешний министр финансов Мартин Хельме.