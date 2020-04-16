💥 ⟩ От рэпа до попсы: эстонский шоубиз усыпан хитами о коронавиурсе

Если на протяжении многих лет любовь была одним из самых популярных источников вдохновения в мире музыки, то в последние недели песен о коронавирусе и карантине стало лишком много. Пандемия стала главной темой последних творением как рэперов, так и поп-исполнителей!



Начало было положено 15 марта рэп-группой Tussipeatus с песней «Karantiin». Быстро ставший официальным гимном коронавируса в Эстонии, сингл выражает все темные мысли, которые могут возникнуть в кризисной ситуации через сочные рифмы. «Нехватка туалетной бумаги, алкоголя и продуктов питания, угрожающая тень масс и растущее праздничное настроение — здесь можно найти все», — представили музыканты свой сингл о коронавиурсе.



Несколькими днями позже, 17 марта, на свет явился трек «Für koronaa» Индрека Вентмана. «Внимание! Это музыкальный образовательный материал о коронавирусе», — заявил певец в Facebook. «Обязательно помойте руки перед употреблением, не ходите на работу, если из носа течет суп и вообще, оставайтесь дома, если это возможно». Несколькими днями позже, 17 марта, на свет явился трек. «Внимание! Это музыкальный образовательный материал о коронавирусе», — заявил певец в Facebook. «Обязательно помойте руки перед употреблением, не ходите на работу, если из носа течет суп и вообще, оставайтесь дома, если это возможно».

И даже полуфиналисты Eesti Laul 2020, Ансамбль Viinerid из Кохила не пришлось долго думать над своим следующим синглом, и 20 марта песня «Nakatus» была готова к прослушиванию. «Многим из нас нравится искать виновников во всем - кто начал, откуда это взялось, почему, кто с кем был вместе?» объяснила группа. «Мы ведь и сами понимаем, что это больше не имеет смысла! Дело серьезное, но вместе (и, конечно, сохраняя чувство юмора) мы можем это преодолеть! Приятного времяпрепровождения со своими семьями! Мы моем руки и остаемся дома, верно!? И, например, мы слушаем музыку и танцуем!»





Ярек Касар, известный под псевдонимом Chalice выпустил целый альбом с отсылками на чрезвычайную ситуацию. «Это трудное и жуткое время. На душе много всего. Конечно, сначала планы были другие, но на свет появился «K r i b u k r a bu», — сообщил Ярек четвертого апреля, что загрузил свой седьмой долгоиграющий SoundCloud. На записи также звучат треки «2 M» и «Distantsija». известный под псевдонимомвыпустил целый альбом с отсылками на чрезвычайную ситуацию. «Это трудное и жуткое время. На душе много всего. Конечно, сначала планы были другие, но на свет появился, — сообщил Ярек четвертого апреля, что загрузил свой седьмой долгоиграющий. На записи также звучат треки «» и «».



Чрезвычайная ситуация заставила пошевелить мозгами и поп-икону Марко Тасане. Девятого апреля на свет появился трек «Siivutu viirus». Если на первый взгляд само название трека говорит само за себя (прямая отсылка к коронавирусу), то авторы данной композиции заявляют, что в словах песни таится более глубокий смысл... Чрезвычайная ситуация заставила пошевелить мозгами и поп-иконуе. Девятого апреля на свет появился трекЕсли на первый взгляд само название трека говорит само за себя (прямая отсылка к коронавирусу), то авторы данной композиции заявляют, что в словах песни таится более глубокий смысл...



В конце концов не может быть хуже других и некоронованный король нашего шоубиза Нублу, который, по его словам, потратил внушительную сумму на съемки музыкального клипа. Вышедший в пятницу трек «Croissantid», вероятно, объединяет мысли многих, кто сидит в ловушке дома уже месяц. В конце концов не может быть хуже других и некоронованный король нашего шоубиза, который, по его словам, потратил внушительную сумму на съемки музыкального клипа. Вышедший в пятницу трек, вероятно, объединяет мысли многих, кто сидит в ловушке дома уже месяц.



Женские половину представляет в этом списке Мерлин Уускюла, чья песня называется «Kaks meetrit». «Трек создан для того, чтобы немного приподнять настроение людей и внестит солнца в это трудное время», — пояснила певеца. «Сингл был создан с верой в то, что этот период скоро закончится, если мы все еще немного постараемся вместе. Чем лучше мы будем придерживаться правила 2х2 сейчас, тем скорее мы сможем вернуться к нашей нормальной жизни, по которой мы все уже соскучились». Женские половину представляет в этом списке, чья песня называется. «Трек создан для того, чтобы немного приподнять настроение людей и внестит солнца в это трудное время», — пояснила певеца. «Сингл был создан с верой в то, что этот период скоро закончится, если мы все еще немного постараемся вместе. Чем лучше мы будем придерживаться правила 2х2 сейчас, тем скорее мы сможем вернуться к нашей нормальной жизни, по которой мы все уже соскучились».