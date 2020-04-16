«Всё для и ради сенсации». Заявления Шнурова о заражении коронавирусом оказались шуткой

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал Лайфу, что его заявления в прямом эфире в Instagram о заболевании коронавирусом — просто шутка.
Инфоглисты завелись в медиа уже давно и пытаются сожрать и без того больной информационный организм. Всё для и ради сенсации. Контекст шутливой беседы и разговора ни о чём ещё ни один вирус не отменял,
— сказал он.
Шнуров отметил, что подобные заявления делаются официально, а не в эфире Instagram, и если он заболеет, то непременно об этом сообщит.
Ранее музыкант участвовал в трансляции в инстаграм-аккаунте футболиста Александра Кержакова, где в ходе беседы выяснилось, что звёзды находятся на дачах под Санкт-Петербургом, а расстояние между их домами составляет около 60 километров. Однако Шнуров предостерёг спортсмена от поездки в гости, заявив, что "болен коронавирусом".