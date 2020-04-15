Где прячут Джигана, и что ждет его брак с Оксаной Самойловой

Семья Джигана и Оксаны Самойловой всегда была далека от идеальной. Все, кто хоть немного вхож в светскую тусовку, давно знали, что красивая картинка, которую пара демонстрировала в социальных сетях — просто бизнес и ничего личного. Да и сейчас события напоминают классический хайп. Свою, теперь уже трещащую по швам личную жизнь, и Джиган, и Оксана продолжают транслировать в Интернете.

Самойлова собирает лайки поддержки на рухнувшем счастье, ее муж — временно пропал с радаров и вызывает тем самым не меньший интерес. Стоит ли говорить, что рэпер серьезно рискует войти в историю не своими музыкальными произведениями , а хитом про «петушков и хавчик». Надеемся, что рэпер запишет его на профессиональной студии после возвращения к реальности.

Сейчас музыкант проходит курс лечения в одном из реабилитационных центров. Продолжаться он может от нескольких недель до нескольких месяцев. На связь Джиган почти ни с кем не выходит — даже с коллегами, с которыми работал над новыми треками. Доступ в мессенджеры пациенту разрешен не чаще раза в день, чтобы тот не натворил делов. Покидать пределы учреждения запрещается, если нужно на воздух, — только в сопровождении персонала. А вот что касается еды, то клиенты клиники могут питаться как по местному меню, так и заказать доставку из любого ресторана. Которая, правда, также проходит контроль.

Общение пациент поддерживает только с родственниками — большинство из них живут в Одессе. Отец артиста, Александр Устименко, очень близок с сыном — гордится его успехами, постоянно делится фотографиями на страничке в социальной сети. Правда, судя по всему, против неадекватных выходок тоже ничего не имеет — снимок с голой пятой точкой наследника он также посчитал классным.

Что ждет Джигана по возвращении домой? Подать на развод в ближайшее время пара точно не сможет — все судебные участки закрыты из-за пандемии. Поэтому, вероятно, супругам придется провести под одной крышей еще некоторое время: другой недвижимости кроме загородного дома, где сейчас находится Оксана с четырьмя детьми, у них нет.

Логично предположить, что жить в период кризиса на что-то нужно — а при отсутствии концертов, закрытии бизнеса Самойловой и невостребованности ее клиники косметологии, лишний пиар и драматизм в блогах не помешают. Возможно, у нас на глазах герои смогут преодолеть все препятствия, забыть обиды и снова стать единым целым? Прилучным ведь это когда-то удалось. Правда, Павел опять споткнулся.

Есть еще и план Б: по мнению адвоката, Оксана может смело претендовать на большую часть совместно нажитого имущества, а также алименты в размере 50 процентов на содержание трех дочерей и сына.