ВИДЕО ⟩ Как изменилась жизнь на эстонском корона-острове Сааремаа

Из курессаареского полевого госпиталя вывозят больных, поскольку есть, куда их везти. Но о смягчении ограничений чрезвычайного положения можно будет говорить тогда, когда количество нуждающихся в больничном лечении от Covid-19 людей будет стабильным и начнет показывать признаки снижения.

ФОТО: Maanus Masing/Saarte Hääl