ВИДЕО ⟩ Как изменилась жизнь на эстонском корона-острове Сааремаа

Компания «Би-Би-Си» опубликовала видео об эстонском корона-острове Сааремаа, в котором местные жители рассказывают, как к ним попал этот вирус и как его распространение затронуло повседневную жизнь. Слово взял также руководитель Куресаареской больницы, пишет Sky.ee.
Журналист «Би-Би-Си» объяснил, что коронавирус на Сааремаа привезла волейбольная команда из Милана. Поскольку сам он сейчас не может отправиться на место, то попросил местных жителей рассказать на видео, как изменилась жизнь на эстонском корона-острове.
«Примерно половина населения острова заражена вирусом. Возможно, что к 20 апреля у нас будет 1000 госпитализированных. Мы нуждаемся в помощи – в нашей больнице 147 койко-мест и этого не будет достаточно для 1000 пациентов», – говорит руководитель Куресаареской больницы Эдвард Лаане.