ЗАСКУЧАЛИ? ⟩ Организатор концертов приготовил сюрприз для жителей Эстонии

Каждое воскресенье в 19.00 в прямом эфире на Facebook будет выходить новое онлайн шоу JAM AIR! Автор и ведущий Юрий «Юрбан» Новиков в каждом выпуске будет представлять одного гостя, местного музыканта, который представит свое творчество и которому можно будет задавать вопросы прямо во время эфира, ведь на то он и прямой! Вас ждет настоящее, где-то непринужденное, где-то острое, где-то меланхоличное, где-то эмоциональное, но именно живое и искреннее общение.

Первый эфир состоится уже в это воскресенье, 19 апреля, и первым гостем станет певица Беатрис Небис. Студентка второго курса Российской академии музыки имени Гнесиных три недели назад эвакуировалась из Москвы и приехала в родной Таллинн, где продолжает дистанционное обучение. Беатрис – композитор и автор текстов собственных песен, которые звучат и на наших радиостанциях.

Талантливая, интересная и, наконец, просто красивая девушка Беатрис Небис откроет серию передач JAM AIR. Самый свежий сингл Беатрис найдете ЗДЕСЬ!

Оставайтесь дома и смотрите новое шоу в прямом эфире. Задавайте вопросы, пишите пожелания или просто созерцайте. Отличный звук, профессиональное изображение и красивые эмоции в прямом эфире для вас!