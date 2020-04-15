ВИДЕО ⟩ Эстонский комик: после семи лет изучения русского языка знал только мат и «Битву экстрасенсов»

«После семи лет изучения русского языка в школе я знал только несколько слов: нах*й, пох*й и "Битва экстрасенсов". Интересно, а те русские, которые не знают эстонского, они тоже выучивают три похожих эстонских слова. Дима идет на экзамен по эстонскому, у него спрашивают, ну что ты знаешь? Он: p*tsi, t*ra и "Tantsud tähtedega". У экзаменатора будут слезы из глаз... подумайте, 7 лет, нечего показать, ничего не умею. Русский был на пятерку, учил наизусть, другие не учили и получали двойки. А если задавали легкое домашнее задание, то мама делала его за меня», - шутит Ардо Асперк.