«У Кости больше не стоит на все это дело»: Анна Седокова о Меладзе

Украинская исполнительница Анна Седокова провела откровенный прямой эфир с певицей Олей Поляковой. Экс-солистка группы «ВИА Гра» впервые рассказала об отношениях между участницами и заговорила о бывшем продюсере, пишет Starhit.ru.
Анна Седокова была в коллективе «ВИА Гра» два года, но про эти времена говорила редко. Впервые артистка пошла на такую откровенность.
Мы все объявили друг другу холодную войну... Нет, мы очень мило друг с другом общаемся, когда приходится, но, по сути, не любим,
– заявила она.
37-летняя певица подчеркнула, что Константин Меладзе все время жестко манипулировал участницами не как артистками, а как женщинами.
Очень сильная манипуляция на уровне: «Ну что, кто станет моей музой сегодня?» Создавалась такая конкуренция, в которой постоянно надо было доказывать, что ты лучше,
– отметила она.
Седокова также объяснила, почему новый состав группы не достиг успеха. Она полагает, что у продюсера просто пропал мужской интерес к солисткам. Причина этого кроется в браке с Верой Брежневой.
Мне кажется, у Кости больше не стоит на все это дело. А как только начинает привставать, ему сразу яички зажимают...
– объяснила Анна.
Седокова даже намекнула, что Брежнева якобы оказалась лучшим манипулятором, чем Меладзе.