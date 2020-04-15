«У Кости больше не стоит на все это дело»: Анна Седокова о Меладзе

Анна Седокова была в коллективе «ВИА Гра» два года, но про эти времена говорила редко. Впервые артистка пошла на такую откровенность.

Мы все объявили друг другу холодную войну... Нет, мы очень мило друг с другом общаемся, когда приходится, но, по сути, не любим,

– заявила она.

37-летняя певица подчеркнула, что Константин Меладзе все время жестко манипулировал участницами не как артистками, а как женщинами.

Очень сильная манипуляция на уровне: «Ну что, кто станет моей музой сегодня?» Создавалась такая конкуренция, в которой постоянно надо было доказывать, что ты лучше,

– отметила она.

Седокова также объяснила, почему новый состав группы не достиг успеха. Она полагает, что у продюсера просто пропал мужской интерес к солисткам. Причина этого кроется в браке с Верой Брежневой.

Мне кажется, у Кости больше не стоит на все это дело. А как только начинает привставать, ему сразу яички зажимают...

– объяснила Анна.