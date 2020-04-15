ВИДЕО ⟩ «Будто идиоты сами к смерти мчимся!»: таллиннец вышел на улицу, чтобы призвать всех оставаться дома

Мыслями по поводу карантина и самоизоляции на этот раз поделился столичный рэпер Qualiman . На канале YouTube он опубликовал клип под названием «Одиночество», в котором призывает людей оставаться дома, дабы уберечь своих мам, пап, бабушек и дедушек.

Съемки видео проходили в Таллинне во время чрезвычайного положения, правда, рэпер отмечает, что все правила были соблюдены: участие принимали только сам музыкант и оператор. Смотрите, что из этого получилось!