Сложная финансовая ситуация у Тельцов, а Весы не могут рассчитывать на поддержку членов семьи: гороскоп на 16 апреля

День принесет снижение деловой активности и проблемы в работе. Откладывается решение важных вопросов, возникают серьезные препятствия на пути к давно поставленной цели. Плодотворное сотрудничество поможет направить ситуацию в более благоприятное русло; полагаться можно на людей, которые давно внушают вам уважение. Контакты с сомнительными особами могут иметь печальные последствия, пишет Дворец.
Семейные отношения не назовешь гармоничными: близкие люди предъявляют друг к другу претензии, не скупятся на критику. Причиной раздражения могут стать привычки окружающих, вскользь сказанное слово, отказ исполнить любой каприз. Дело может дойти до серьезного конфликта, если не взять негативные эмоции под контроль. Возможны интересные знакомства, однако существует опасность, что новое романтическое увлечение разрушит серьезные и важные для вас отношения.
Овен
Очень осторожными должны быть те, кто в этот день планирует совершить поездки – в пути возможны серьезные неприятности. Влияют негативные тенденции и на эмоциональный фон дня: возрастает раздражительность, появляется склонность к язвительности и жестокости. Однако вы сможете избежать конфликтов, если справитесь с собственным упрямством. Окружающие охотно пойдут на уступки, если станет очевидным, что и вы готовы к компромиссу.
Можно достичь определенных успехов в профессиональной сфере, но они не будут столь значительными, как вам хотелось бы. При проведении деловых переговоров и беседах с начальством старайтесь больше слушать, чем говорить – время делиться важной информацией еще не пришло.
Телец
День сложный, требующий терпения и мудрости. Преодолевая преграды, вы приобретаете чрезвычайно полезный опыт, усваиваете важные уроки. Принять верное решение непросто, а воплотить его в жизнь еще сложнее; ситуация усугубляется тем, что сейчас у вас нет надежных союзников. Действуйте самостоятельно, прислушивайтесь к своей интуиции и не забывайте об интересах близких людей – временные трудности не должны сделать вас эгоистом.
Очень сложна финансовая ситуация, приходится мириться со значительными расходами. Не исключена потеря ценных вещей, порча имущества. Позитивные тенденции касаются семейных и романтических отношений, домашних дел.
Близнецы
День будет удачным, если вы не станете тратить силы на исполнение сиюминутных желаний и достижение сомнительных целей. Ваша задача – постараться отделить главное от второстепенного и сосредоточиться на том, что заслуживает внимания. Окружающие могут осудить избранную вами тактику, но со временем ваша правота станет очевидной для всех. Нежелательно отправляться в далекие поездки, как развлекательные, так и деловые; если отложить путешествие невозможно, постарайтесь всерьез подготовиться к нему и проявить максимум осмотрительности.
Настроение улучшится благодаря общению с близкими. Порадует встреча с любимым человеком, его же не оставят равнодушными знаки внимания с вашей стороны. Нагрузки строит сократить, предпочтя активному отдыху спокойный.
Рак
Не относитесь легкомысленно к финансовым вопросам – сегодня вы склонны распоряжаться деньгами крайне неосмотрительно, что может привести к печальным последствиям. Не стоит заключать сделок, да и договариваться о долговременном сотрудничестве нежелательно: вы рискуете дать обещания, которых не сможете сдержать. Выполнение обычных профессиональных обязанностей не вызовет затруднений, могут появиться интересные идеи.
Настроение переменчиво, порой вы принимаете слишком близко к сердцу совершенно не заслуживающие внимания мелочи. Постарайтесь не отказывать близким во внимании и заботе. Многие проблемы в личных отношениях останутся в прошлом, если вы проявите толику гибкости и мягкости.
Лев
Сильно влияние негативных тенденций на сферу профессиональной деятельности. Придется приложить массу усилий, чтобы уже существующие проблемы не породили череду еще более серьезных трудностей. Этот день не подходит для серьезных перемен, пересмотра приоритетов, разработки новой стратегии; старайтесь двигаться в ранее избранном направлении, проявляя максимум осторожности и предусмотрительности.
Более благоприятная ситуация складывается в личной жизни. Разногласия с близкими не исключены, но вы поведете себя правильно, благодаря чему конфликта удастся избежать. Старшие родственники сегодня особенно нуждаются в вашем внимании.
Дева
День пройдет спокойно. Трудности не исключены, но их преодоление не окажется для вас непосильной задачей. Можно проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы, касающиеся смены работы или области деятельности. Юные представители знака смогут достичь значительных успехов в учебе. Контакты с руководством, представителями государственных инстанций и влиятельными людьми дадут хороший результат, если вы будете вести себя корректно.
Эмоциональный фон благоприятен, день подходит для общения с близкими людьми, дружеских и романтических встреч. Звезды советуют избегать физических нагрузок, отказаться от посещения светских мероприятий. Вылазки на природу, напротив, весьма желательны.
Весы
Вы с честью выходите из затруднительного положения и не теряете оптимизма, даже если приходится столкнуться с серьезными преградами. На работе складывается не самая благоприятная ситуация; возможно нарушение ранее достигнутых договоренностей, не исключены серьезные ошибки и просчеты. Вы должны быть готовы потрудиться на славу: даже самые скромные успехи не будут даваться легко.
Финансовая картина также весьма печальна. Ваши потребности растут, а увеличение доходов маловероятно. На помощь членов семьи рассчитывать не приходится, но есть шанс получить поддержку от друзей или любимого человека. Интересное знакомство ожидает тех, кто отправляется в дорогу.
Скорпион
Сфера романтических отношений находится под влиянием негативных тенденций. Тех, кто не склонен менять свое поведение, даже когда этого требуют обстоятельства, ожидают весьма неприятные сюрпризы. Причиной ссоры с любимым человеком может стать информация, которую вы долгое время скрывали. Не останутся в стороне от происходящего и люди, которых вы небезосновательно считаете своими недоброжелателями.
Профессиональные задачи вы решите легко. Появится возможность проявить организаторские способности, а также привлечь внимание руководства к вашим достижениям. Не стоит торопиться с решением финансовых вопросов: ситуация вполне благоприятна и сейчас, но вскоре она изменится к лучшему.
Стрелец
Напряженный день, полный разнообразных испытаний, преодоление которых не назовешь легким и приятным делом. Профессиональные проблемы становятся все более серьезными, и решить их удастся только благодаря своевременному вмешательству покровительствующих вам влиятельных особ. Не стоит в одиночку принимать решения, касающиеся финансов: очень велика вероятность ошибки, которая может стать роковой.
Близкие люди хотят, чтобы вы изменили свое поведение, и совершенно не скрывают этого. Члены семьи готовы окружить вас заботой, которая может показаться чрезмерной и неуместной. Постарайтесь совладать со своим раздражением; сдержанность и такт помогут избежать серьезных ссор.
Козерог
Сегодня вам в большей степени, чем обычно, присущи сдержанность и скрытность. Именно это может стать причиной серьезных проблем в романтических отношениях. Погрузившись в собственные дела и размышления, вы рискуете обидеть любимого человека невниманием, показаться равнодушным к его чувствам и переживаниям. Постарайтесь, по крайней мере, не избегать объяснений: сегодня они могут оказаться совершенно необходимыми.
Ярко выражен творческий потенциал, что способствует успеху в работе и учебе, профессиональному росту. Можно открыть в себе новые таланты, испытать свои силы на доселе незнакомом поприще. Хорошо сложатся поездки, приятным будет активный отдых.
Водолей
Велика вероятность разногласий с начальством, споров с коллегами. Ошибки и просчеты, допущенные вами, наверняка не останутся незамеченными и могут стать причиной серьезных проблем. Не стоит спешить с выдвижением новых идей, вести переговоры, касающиеся смены работы, проявлять инициативу в ситуациях, требующих простой исполнительности. Возможно появление новых профессиональных обязанностей, из-за которых придется отказаться от запланированных развлечений.
Финансовая картина остается вполне благоприятной, хотя денежные поступления будут весьма скромными. Атмосфера в семье гармонична, общение с близкими людьми вас наверняка порадует. В поездку лучше отправляться вместе с друзьями.
Рыбы
Хотя позитивные тенденции выражены умеренно, сегодня вы будете чувствовать себя вполне спокойно и комфортно. Оптимизм и уверенность в себе не изменят даже тем представителям знака, которым сегодня придется заниматься исправлением чужих ошибок, утомительной монотонной работой, преодолением бюрократических преград. Это не лучший день для контактов с представителями государственных инстанций и правоохранительных органов.
В личной жизни ситуация складывается не самая благоприятная, но вы наверняка сможете найти выход из положения, если прислушаетесь к своей интуиции. Помните, что не всегда следование традициям и соблюдение общепринятых правил ведут к хорошему результату.