Сложная финансовая ситуация у Тельцов, а Весы не могут рассчитывать на поддержку членов семьи: гороскоп на 16 апреля

Семейные отношения не назовешь гармоничными: близкие люди предъявляют друг к другу претензии, не скупятся на критику. Причиной раздражения могут стать привычки окружающих, вскользь сказанное слово, отказ исполнить любой каприз. Дело может дойти до серьезного конфликта, если не взять негативные эмоции под контроль. Возможны интересные знакомства, однако существует опасность, что новое романтическое увлечение разрушит серьезные и важные для вас отношения.

Овен

Очень осторожными должны быть те, кто в этот день планирует совершить поездки – в пути возможны серьезные неприятности. Влияют негативные тенденции и на эмоциональный фон дня: возрастает раздражительность, появляется склонность к язвительности и жестокости. Однако вы сможете избежать конфликтов, если справитесь с собственным упрямством. Окружающие охотно пойдут на уступки, если станет очевидным, что и вы готовы к компромиссу.

Можно достичь определенных успехов в профессиональной сфере, но они не будут столь значительными, как вам хотелось бы. При проведении деловых переговоров и беседах с начальством старайтесь больше слушать, чем говорить – время делиться важной информацией еще не пришло.

Телец

День сложный, требующий терпения и мудрости. Преодолевая преграды, вы приобретаете чрезвычайно полезный опыт, усваиваете важные уроки. Принять верное решение непросто, а воплотить его в жизнь еще сложнее; ситуация усугубляется тем, что сейчас у вас нет надежных союзников. Действуйте самостоятельно, прислушивайтесь к своей интуиции и не забывайте об интересах близких людей – временные трудности не должны сделать вас эгоистом.

Очень сложна финансовая ситуация, приходится мириться со значительными расходами. Не исключена потеря ценных вещей, порча имущества. Позитивные тенденции касаются семейных и романтических отношений, домашних дел.

Близнецы

День будет удачным, если вы не станете тратить силы на исполнение сиюминутных желаний и достижение сомнительных целей. Ваша задача – постараться отделить главное от второстепенного и сосредоточиться на том, что заслуживает внимания. Окружающие могут осудить избранную вами тактику, но со временем ваша правота станет очевидной для всех. Нежелательно отправляться в далекие поездки, как развлекательные, так и деловые; если отложить путешествие невозможно, постарайтесь всерьез подготовиться к нему и проявить максимум осмотрительности.

Настроение улучшится благодаря общению с близкими. Порадует встреча с любимым человеком, его же не оставят равнодушными знаки внимания с вашей стороны. Нагрузки строит сократить, предпочтя активному отдыху спокойный.

Рак

Не относитесь легкомысленно к финансовым вопросам – сегодня вы склонны распоряжаться деньгами крайне неосмотрительно, что может привести к печальным последствиям. Не стоит заключать сделок, да и договариваться о долговременном сотрудничестве нежелательно: вы рискуете дать обещания, которых не сможете сдержать. Выполнение обычных профессиональных обязанностей не вызовет затруднений, могут появиться интересные идеи.