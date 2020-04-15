Нюша опозорилась из-за чрезмерного использования фотошопа

29-летняя Нюша действительно не стесняется публиковать откровенные фотографии и демонстрировать фигуру в открытых и облегающих нарядах. На днях ее супруг Игорь Сивов опубликовал в своем микроблоге фотографию, на которой запечатлен с женой. Нюша на снимке позирует в очень коротком платье и пиджаке и демонстрирует длинные ноги.

При этом от поклонников не укрылось и то, что фотография была весьма неумело отфотошоплена. Невооруженным глазом можно было заметить, что ноги и фигура Нюши были уменьшены в фоторедакторе, так как на снимке сильно исказился пол и забор.

«Кому-то надо научиться фотошопу», «Вы такая красивая пара, что всё вокруг вас аж плывет. Простите», — отметили внимательные подписчики.