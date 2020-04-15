Ср, 15.04.2020
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Нюша опозорилась из-за чрезмерного использования фотошопа

Нюша с мужем Игорем Сивовым.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Певица Нюша стала мамой около полутора лет назад и довольно быстро вернула прежние формы. По мнению поклонников, сейчас молодая мама стала выглядеть даже лучше, чем до рождения дочери, пишет Экспресс газета.

29-летняя Нюша действительно не стесняется публиковать откровенные фотографии и демонстрировать фигуру в открытых и облегающих нарядах. На днях ее супруг Игорь Сивов опубликовал в своем микроблоге фотографию, на которой запечатлен с женой. Нюша на снимке позирует в очень коротком платье и пиджаке и демонстрирует длинные ноги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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При этом от поклонников не укрылось и то, что фотография была весьма неумело отфотошоплена. Невооруженным глазом можно было заметить, что ноги и фигура Нюши были уменьшены в фоторедакторе, так как на снимке сильно исказился пол и забор.

«Кому-то надо научиться фотошопу», «Вы такая красивая пара, что всё вокруг вас аж плывет. Простите», — отметили внимательные подписчики.

Многих пользователей удивляет не только такой явный фотошоп. Нюша и так может похвастаться красивой фигурой, так что подписчики не видят смысла в таком редактировании снимков.

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