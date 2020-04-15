Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о заражении коронавирусом во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова, передает Lenta.
«Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом», — сказал артист спортсмену и пояснил, что в настоящее время он находится на даче в Санкт-Петербурге.
По словам Шнурова, в магазин он ходит самостоятельно, используя маску и солнечные очки, чтобы его никто не узнал.
Шнуров выразил желание заразить депутатов, предположив, что таким образом получится обновить состав российской Госудмы.
«Блин, пока не пускают. Посмотрю, когда следующее заседание будет, вломлюсь и во всех плеваться начну», — отметил музыкант.
В январе рокер написал стихотворение о вспышке коронавируса. Он призвал воспользоваться сложившейся ситуацией и начать путешествовать, поскольку теперь к достопримечательностям сократились очереди, состоящие из китайских туристов. Кроме того, артист напомнил, что «не бывает так, чтоб лихо не могло чего-то дать».