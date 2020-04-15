ФОТО ⟩ Горячая самоизоляция! Михалкова из «Уральских пельменей» ошарашила снимком из бани

Известная актриса, телеведущая и бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова опубликовала в своем Instagram фотографию, которая привлекла пристальное внимание ее поклонников.
В кадре Михалкова позирует явно после бани. Пользователи Сети обратили внимание на ее покрасневшее лицо и блаженную улыбку, отметив, что артистка буквально за несколько минут до снимка могла выйти из парилки.
Из одежды на Юлии в этот момент надеты черный купальник и белый пушистый халат, а на голове – «чалма» из полотенца. В руках она держит банную утварь.
В собственных комментариях к публикации артистка рассуждает о том, как обычная жизнь меняется в условиях самоизоляции.
«И в этом есть свои неожиданные плюсы. "Чистый четверг", который в канун Пасхи мы привыкли проводить в приятных домашних хлопотах, завершающихся походом в баньку, в этом году превращается в "чистый апрель". Вместо бани, разумеется, душ. Зато уборка целый месяц кипит ежедневно: квартира на три раза моется до блеска, лишнее за дверь, нужное аккуратно на полочки», – отмечает она.
Михалкова не сомневается в пользе такого положения дел и предлагает продлить «чистый апрель» до «чистого года». Однако подписчики не оценили призыва о продлении «чистого» периода, заявив, что уже вдоволь насиделись в самоизоляции.