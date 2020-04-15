Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после неутешительного прогноза

Представитель Бабкиной сообщил об улучшении ее состояния после того, как портал StarHit со ссылкой на источник в больнице рассказал о неутешительном прогнозе по здоровью певицы. Отмечалось, что у артистки снизилась температура, однако она до сих пор подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, в ее шею вставлена трубка, питается она через зонд.