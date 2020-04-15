НАМ ПОВЕЗЕТ ⟩ Русскоязычный музыкант из Эстонии Ник Бамба удивил поклонников новым видео

Проект создан с целью поддержать позитивный дух и настроение окружающих. Видео содержит кадры пустынных улиц Таллинна, панорамные виды города, вырезки из мировых, а так же эстонских новостей, кадры с исполнителем. Основной посыл песни направлен на веру в лучший исход событий, веру в добро и любовь. В конце видео, посредством хэштегов #pusikodus, #stayathome, #оставайсядома, автор призывает всех зрителей не покидать свои дома и придерживаться правил безопасности.