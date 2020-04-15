НАМ ПОВЕЗЕТ ⟩ Русскоязычный музыкант из Эстонии Ник Бамба удивил поклонников новым видео

14 апреля 2020 года на Youtube состоялась премьера клипа и песни Karantin. Автор песни - русскоязычный музыкант из Эстонии, известный под псевдонимами Ник Бамба и KIT.
Проект создан с целью поддержать позитивный дух и настроение окружающих. Видео содержит кадры пустынных улиц Таллинна, панорамные виды города, вырезки из мировых, а так же эстонских новостей, кадры с исполнителем. Основной посыл песни направлен на веру в лучший исход событий, веру в добро и любовь. В конце видео, посредством хэштегов #pusikodus, #stayathome, #оставайсядома, автор призывает всех зрителей не покидать свои дома и придерживаться правил безопасности.
От автора: Очень хочется разбавить ленту новостей приятным и творческим материалом. От ситуации не сбежать, но в наших силах повлиять на настроение людей. Все очень устали. Данная видео работа – словно маленький шажок на пути к внутреннему спокойствию каждого из нас.
Смотрите видео ниже!