ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА — ЭТО Я! ⟩ Самая сексапильная блондинка Эстонии показала себя в микро-бикини

Реклама в социальных сетях уже давно стала отдельным видом искусства. На что только не пойдут звезды для того, чтобы охват поста в том же Instagram был максимальным. Эстонские знаменитости тоже не отстают. Вспомнить только Аниту Сибул, которая для рекламы фирмы доставки сфотографировалась голой на унитазе...