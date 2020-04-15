Ср, 15.04.2020
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ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА — ЭТО Я! ⟩ Самая сексапильная блондинка Эстонии показала себя в микро-бикини

Liza Lind

ФОТО: Instagram

Реклама в социальных сетях уже давно стала отдельным видом искусства. На что только не пойдут звезды для того, чтобы охват поста в том же Instagram был максимальным. Эстонские знаменитости тоже не отстают. Вспомнить только Аниту Сибул, которая для рекламы фирмы доставки сфотографировалась голой на унитазе...

Эстонская путешественница Лиза Линд — такой же активный пользователь социальных сетей. Не удивительно, что с учетом количества ее подписчиков, ей постоянно поступают предложения о рекламе. В этот раз Лиза решила пойти на небольшую хитрость, чтобы привлечь внимание поклонников...

Девушка сфотографировалась в крошечном купальнике возле журнального столика, на котором расположила товары для розыгрыша. 

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