ФОТО ⟩ Жители Таллинна поддержали самую милую акцию во время карантина

Люди по всему миру пытаются поддержать родителей, которые должны проводить все время с детьми, не имея возможности гулять на площадках. Так, жители США, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании решили ставить на окна своих домов плюшевых медвежат, превращая прогулку по пустой и скучной улице в азартную игру. Вдохновением для такой забавы послужила книга английского писателя Майкла Розена «Идем ловить медведя».

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Охота на плюшевых мишек развлекает детей во время карантина в Великобритании, Нидерландах, Франции, Бельгии, Новой Зеландии, США, Канаде, России и многих других странах мира. Люди создают группы в социальных сетях, где даже публикуют карты местонахождения медвежат. Забавно, что если приглядеться, в жилых районах Таллинна теперь тоже прячется целая армия медведей.