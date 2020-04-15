Ср, 15.04.2020
«Червячок в попе у ребенка»: задание для эстонских шестиклассников шокировало Facebook СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ФОТО ⟩ Жители Таллинна поддержали самую милую акцию во время карантина

В разных уголках мира родители во время прогулок с детьми теперь ищут плюшевых мишек, выставленных в окнах. Жители эстонской столицы поддержали этот веселый флешмоб.

Люди по всему миру пытаются поддержать родителей, которые должны проводить все время с детьми, не имея возможности гулять на площадках. Так, жители США, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании решили ставить на окна своих домов плюшевых медвежат, превращая прогулку по пустой и скучной улице в азартную игру. Вдохновением для такой забавы послужила книга английского писателя Майкла Розена «Идем ловить медведя».

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Охота на плюшевых мишек развлекает детей во время карантина в Великобритании, Нидерландах, Франции, Бельгии, Новой Зеландии, США, Канаде, России и многих других странах мира. Люди создают группы в социальных сетях, где даже публикуют карты местонахождения медвежат. Забавно, что если приглядеться, в жилых районах Таллинна теперь тоже прячется целая армия медведей.

А вы уже ходили ловить плюшевого мишку?! Только не забывайте, что во время такой охоты обязательное условие – соблюдать дистанцию 2 метра от других людей.

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