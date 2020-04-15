Ср, 15.04.2020
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ВИДЕО ⟩ Танцы на балконе! Флешмоб Гудкова поддержали тысячи людей

ФОТО: instagram.com/yourdaddy_kit

10 апреля российская группа Cream Soda выпустила видеоклип на песню группы «Хлеб» - «Плачу на техно». За пять дней видео на YouTube посмотрели больше трех миллионов раз, а затем припев из этой песни стал вирусным и в других социальных сетях.

Инициатором нового танцевального флешмоба стал Александр Гудков, который показалв как он энергично танцует на балконе в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Челлендж сопровождается хештегом #плачунатехно, а в самом флешмобе успели поучаствовать уже десятки знаменитостей и просто креативных пользователей Сети. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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