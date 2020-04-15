«Теперь можно выдохнуть»: глава больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны,

— написал врач.

О том, что у него коронавирус, Проценко сообщил сам. Самочувствие, по словам доктора, у него было хорошее. Все это время он находился в изоляции. Товарищи и коллеги поздравили Проценко с победой над болезнью:

«Поздравляю и горжусь. Теперь можно выдохнуть, наконец», «Вы теперь счастливый обладатель драгоценных в настоящее время антител!», «Отличная новость! Здоровья вам!», «Урааааааа, Денис Николаевич! Здоровья, сил и скорейшей победы над пандемией Covid-19» — написали некоторые из подписчиков.