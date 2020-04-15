СМОТРИ ⟩ Тренировки, вечеринки и работа: вот почему в Швеции не ввели карантин! Мы даже подумать не могли

«Нельзя сказать, что здесь что-то сильно изменилось, как в Эстонии. Здесь продолжают ходить на работу, в школу, почти во все детские сады», - говорит Кайри Кивистик.

Почему в стране не объявили чрезвычайное положение? Во-первых, для спасения экономики. Во-вторых, в Швеции действуют законы, которые препятствуют этому. Дети до 12 лет не могу здесь по закону находиться дома одни. И если родители останутся дома, то это экономически невыгодно для семьи и страны в целом. С дедушками и бабушками детей лучше не оставлять - они входят в группу риска.

«Дома не сидят, гуляют, сидят в парках, кафе, ресторанах. Больших изменений практически нет. Дистанцию не надо держать, здесь никто не боится заболеть. Все основано лишь на рекомендациях. Людям доверяют, каждый человек сам отвечает за то, чтобы корона не распространялась», - говорит Кайри Кивистик.