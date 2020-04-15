Муцениеце уже два раза заявляла в полицию на избивавшего ее Прилучного

Вскрываются все новые нелицеприятные подробности развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Брак двух актеров дал трещину еще несколько лет назад. Недавно выяснилось, что Павел изменял жене со стриптизершами, также знакомые пары рассказали, как Прилучный поднимал руку на актрису, пишет Экспресс газета.
А теперь источник Telegram-канала «Курятник» утверждает, что Муцениеце еще в прошлом году подвергалась побоям со стороны звезды «Мажора» и даже вызывала полицию.
Знакомый участковый еще год назад два раза выезжал на вызов Агаты, потому что он [Павел] ее избивал. Писала заявление на него и потом забирала, и его таскали по начальству, чтобы он все закрыл и прикрыл, чтобы не было огласки,
— сообщил информатор.
Источник не уточняет дату, но помнит, что как минимум дважды полиция выезжала на «погром», учиненный Прилучным.
Напомним, из-за пандемии коронавируса этой весной Муцениеце оказалась взаперти со своим бывшим мужем. Актер 10 дней беспробудно пил, а затем избил мать своих детей и выставил ее с малышами на улицу. Позже очевидцы заявили, что домашнее насилие в семье Прилучного продолжалось не один год.