Алла Пугачева отмечает день рождения

Напомним, что в прошлом году свой юбилей Алла Борисовна отметила с размахом, а именно впервые за долгое время дала большой сольный концерт. В этом году артистка вряд ли сможет устроить пышное торжество, так как соблюдает режим самоизоляции. Скорее всего, Пугачева будет праздновать дома вместе со своим молодым мужем Максимом Галкиным и двумя младшими детьми.

Одним из первых Аллу Борисовну поздравил бывший муж, певец Филипп Киркоров. "С Днем Рождения, моя Муза и Вдохновение (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)!" – обратился к экс-супруге поп-король отечественной эстрады, пишут Дни.ру.

Не остался в стороне и юморист Владимир Винокур, у которого тоже недавно был день рождения. "Дорогая Аллочка!!! От всей семьи и от всей Души, поздравляю тебя, с днем рождения!!! Долго радуй своих близких, зрителей, друзей!!! Пусть хранит Бог! Здоровья!" – пожелал артист.

Трогательное сообщение оставил продюсер и композитор Игорь Крутой. "Сегодня День рождения Аллы Борисовны Пугачевой – Великой Певицы, Великой Актрисы, Великой Женщины..." – отметил он.