СМОТРИ ⟩ Погоня за лучшим видео безлюдного Таллинна продолжается: как вам этот ролик?

В редакцию портала Limon.ee поступило свежее видео читателя, на котором Старый город Таллинна запечатлен во всей своей красе!
На данный момент в интернете можно найти десятки, если не сотни видео опустевшего Таллинна. Авторы как будто соревнуются друг с другом за качество картинки. Или же каждый хочет лично убедиться, что Старый город действительно пуст.
Смеем предположить, что кто-то просто хочет первым заснять эстонскую столицу вновь с большим количеством людей, но пока это еще никому не удалось...