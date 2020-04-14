Вт, 14.04.2020
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СМОТРИ ⟩ Погоня за лучшим видео безлюдного Таллинна продолжается: как вам этот ролик?

Опустевшие улицы Старого города.

ФОТО: Sander Ilvest

В редакцию портала Limon.ee поступило свежее видео читателя, на котором Старый город Таллинна запечатлен во всей своей красе!

На данный момент в интернете можно найти десятки, если не сотни видео опустевшего Таллинна. Авторы как будто соревнуются друг с другом за качество картинки. Или же каждый хочет лично убедиться, что Старый город действительно пуст. 

Смеем предположить, что кто-то просто хочет первым заснять эстонскую столицу вновь с большим количеством людей, но пока это еще никому не удалось...

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