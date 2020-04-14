АНГЕЛ НА КАРАНТИНЕ ⟩ Эльза Хоск показала себя в нижнем белье

Эльза Хоск на карантине не скучает. Она придумывает себе различные интересные занятия. На этот раз «ангел» устроила себе фотосессию в кремовом нижнем белье и опубликовала фотоколлаж в Instagram.

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Фотосет, наверное, был задуман, чтобы в очередной раз похвастаться своей сексуальной фигурой. А тело у Хоск действительно идеальное.

На лице у Эльзы была нанесена маска, волосы она собрала в пучок.