АНГЕЛ НА КАРАНТИНЕ ⟩ Эльза Хоск показала себя в нижнем белье

Модель Victoria's Secret показала, чем занимается на карантине.
Эльза Хоск на карантине не скучает. Она придумывает себе различные интересные занятия. На этот раз «ангел» устроила себе фотосессию в кремовом нижнем белье и опубликовала фотоколлаж в Instagram.
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Фотосет, наверное, был задуман, чтобы в очередной раз похвастаться своей сексуальной фигурой. А тело у Хоск действительно идеальное.
На лице у Эльзы была нанесена маска, волосы она собрала в пучок.
Ранее Хоск устроила себе фотосессию на улице. Она вышла на прогулку в худи лавандового цвета, спортивных пастельно-розовых штанах и белых кроссовках. Как и нужно во время карантина, на лицо она надела защитную маску.