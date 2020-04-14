Видео ⟩ 52-летняя дворник из Риги стала героиней программы «Давай поженимся!»

Сама Жанна гордится тем, что делает город чище и умеет прощать обиды, а также признается, что потенциальные женихи часто ее динамят.

В описании программы указано, что женщина не могла себе представить, что ее безобидный отказ избраннику в совместной встрече Нового года разобьет несколько сердец.

Жанна подчеркивает, что «не сможет ужиться рядом с грустным и молчаливым бородачом. А вот голубоглазый весельчак рабочей профессии, похожий на Александра Серова, вполне может рассчитывать на ее симпатию».

Лариса Гузеева поинтересовалась у героини, как правильно поприветствовать «по-рижски». Жанна тут же нашлась и научила ее говорить «Sveiki».

Ведущие отметили, что у Жанны и ее дочери, приехавшей с ней на программу, на лице написано, что они европейские женщины. Кроме того, у них европейские паспорта и им легко путешествовать.

Жанна объяснила, что она работает дворником уже 11 лет и хочет что-то изменить в своей жизни.

Весьма эксцентричная дочь героини Людмила подчеркнула, что ее мать достойна встретить хорошего спутника жизни и обрести, наконец, настоящее женское счастье.