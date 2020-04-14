ФОТО ⟩ «Червячок в попе у ребенка»: задание для эстонских шестиклассников шокировало Facebook

В социальной сети Facebook набирает популярность снимок учебника по русскому языку для учеников шестых классов в школах с эстонским языком обучения. Одно из заданий включает в себя отрывок из детской книги Пеэтера Саутера...
Речь идет о книге, выпущенной в 2006 году «Laiskade laste raamat» («Книга для ленивых детей»). Книга уже тогда, в середине прошлого десятилетия, вызвала немалый резонанс. Saarte Hääl даже назвал это произведение опасным для детей и сравнил его с не менее знаменитой книгой Киваряхка «Kaka ja kevad» («Какашка и весна»).
Приводим перевод отрывка:
У одного ребенка в попе жил червячок и был у него день рождения. У него был торт и свечи, но не было гостей. Червячок из попы позвонил зубному червячку: «Приходи ко мне на день рождения, родственник».
Зубной червячок пришел на день рождения. Другие червячки пришли из желудка и начали пировать. Задули свечи и поздравили с днем рождения. Один червячок принес в подарок игрушечную машинку.
Червячок не захотел больше быть в попе и на своей машинке уехал в отель.
А потом поехал дальше путешествовать.
Родители школьников обеспокоены. В комментариях можно встретить следующие мнения:
Какие грибы употребил автор, чтобы написать такое?
Разве это подходит для детей в шестом классе?
Один из высказавших свое мнение отцов отметил, что книги Саутера вполне можно давать читать детям в шестом классе, а также признался, что его дети уже были фанатами «Какашки и весны» задолго до шестого класса.