ВИДЕО ⟩ Бизнесмен с криминальным прошлым Меэлис Лао рассказал, как надо бороться с коронавирусом

В начале видео Меэлис Лао, 54-летний бизнесмен, которого также считают одним из лидеров преступного мира в Эстонии, говорит о панике и страхе, которые присутствуют у многих в мире. «Отовсюду ты только и слышишь covid, covid, covid... Вирус изображают как черную смерть, которая косит людей», - говорит Лао.

На самом деле, считает бизнесмен, история с коронавирусом - это теория заговора, не говоря уже о разных точках зрения врачей на эпидемию. «Обещают, что вакцина скоро появится. Но как вакцина может появиться через несколько месяцев после начала эпидемии, если только она не разрабатывалась годами ранее», - размышляет Лао.

Как полагает Меэлис, единственный брьер между здоровьем и всеми болезнями - это иммунитет. «Наша иммунная система может противостоять вирусам и защищать нас от всех болезней очень хорошо. Если иммунная система сильна. Когда иммунная система слаба, мы болеем, а если мы сидим дома и не выходим на улицу - это убивает наш иммунитет. Выходи на улицу, занимайся спортом!» - считает Лао.

Еще одна вещь, которая, по мнению бизнесмена, убивает нашу иммунную систему - это страх. «Страх, беспокойство, стресс - это тиражируют наши СМИ и правительство. И даже Youtube наполнен страхом. Прекратите убивать иммунную систему людей, распространяя страх и беспокойство», - призывает Меэлис Лао.

По словам бизнесмена, наша иммунная система очень хорошо справляется с вирусом, и мы должны доверять себе и быть уверенными, что с нами ничего плохого не произойдет. «Если ты веришь в себя, доверяешь своему орнанизму, ты преодолеешь все неприятности. Поверьте мне, я проходил через патовые ситуации много раз в жизни», - рассказывает Лао.

Он также добавил, что если бы слушал всех врачей и выполнял их предписания, то или давно бы умер, или находился бы в инвалидном кресле. «Я верил в себя, и, как вы можете видеть, я на ногах, смеюсь, занимаюсь спортом и счастлив. Доверься себе, питайся правильно и укрепляй свою иммунную систему», - советует Лао.