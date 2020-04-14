ВИДЕО ⟩ Бизнесмен с криминальным прошлым Меэлис Лао рассказал, как надо бороться с коронавирусом

Известный в Эстонии бизнесмен со скандальным прошлым Меэлис Лао опубликовал видео на Youtube, в котором рассказывает людям, как избежать заболевания коронавирусом, пишет Elu24.
В начале видео Меэлис Лао, 54-летний бизнесмен, которого также считают одним из лидеров преступного мира в Эстонии, говорит о панике и страхе, которые присутствуют у многих в мире. «Отовсюду ты только и слышишь covid, covid, covid... Вирус изображают как черную смерть, которая косит людей», - говорит Лао.
На самом деле, считает бизнесмен, история с коронавирусом - это теория заговора, не говоря уже о разных точках зрения врачей на эпидемию. «Обещают, что вакцина скоро появится. Но как вакцина может появиться через несколько месяцев после начала эпидемии, если только она не разрабатывалась годами ранее», - размышляет Лао.
Как полагает Меэлис, единственный брьер между здоровьем и всеми болезнями - это иммунитет. «Наша иммунная система может противостоять вирусам и защищать нас от всех болезней очень хорошо. Если иммунная система сильна. Когда иммунная система слаба, мы болеем, а если мы сидим дома и не выходим на улицу - это убивает наш иммунитет. Выходи на улицу, занимайся спортом!» - считает Лао.
Еще одна вещь, которая, по мнению бизнесмена, убивает нашу иммунную систему - это страх. «Страх, беспокойство, стресс - это тиражируют наши СМИ и правительство. И даже Youtube наполнен страхом. Прекратите убивать иммунную систему людей, распространяя страх и беспокойство», - призывает Меэлис Лао.
По словам бизнесмена, наша иммунная система очень хорошо справляется с вирусом, и мы должны доверять себе и быть уверенными, что с нами ничего плохого не произойдет. «Если ты веришь в себя, доверяешь своему орнанизму, ты преодолеешь все неприятности. Поверьте мне, я проходил через патовые ситуации много раз в жизни», - рассказывает Лао.
Он также добавил, что если бы слушал всех врачей и выполнял их предписания, то или давно бы умер, или находился бы в инвалидном кресле. «Я верил в себя, и, как вы можете видеть, я на ногах, смеюсь, занимаюсь спортом и счастлив. Доверься себе, питайся правильно и укрепляй свою иммунную систему», - советует Лао.
Бизнесмена Меэлиса Лао называют одним из лидеров криминального мира Эстонии. Он пережил несколько покушений: 13 декабря 1995 в него стреляли перед спортивным клубом Flexer на Тарту мантеэ в Таллинне, а 4 марта 1997 года он был серьезно ранен в результате взрыва бомбы. В 1997 году суд первой инстанции Хельсинки приговорил его к восьми месяцам условно за контрабанду 18 000 литров алкоголя в Финляндию. В 2000-х годах средства массовой информации связывали Меэлиса Лао с лидером организованной преступностью в Санкт-Петербурге Константином Яковлевым, по прозвищу Могила, который был убит в 2003 году.