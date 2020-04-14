Вт, 14.04.2020
Пикантная находка в Хааберсти: это не вы потеряли игрушку для взрослых? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ФОТО ⟩ Уроки соблазнения от Винни Харлоу: самая необычная топ-модель показала себя в прозрачном комбинезоне

Modell Winnie Harlow Pariisis, disainer Jean Paul Gaultier' moesõul.

ФОТО: CHARLES PLATIAU/Reuters

25-летняя красотка предстала в необычном соблазнительном образе. 

Винни Харлоу во время самоизоляции не перестает радовать фолловеров стильными аутфитами и новыми съемками. Так, в прошлый раз канадская модель показала фотосессию, где примерила образ соблазнительной наездницы. А несколько дней назад показала модный образ, состоящий из практически прозрачного комбинезона. 

Модель, страдающая от заболевания витилиго – нарушения пигментации кожи, в который раз доказала, что это ни в коем случае не мешает ее красоте. Длинные стройные ноги, тонкая талия и абсолютные пропорции тела Винни вновь заслужили массу положительных отзывов от ее подписчиков.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

НАВЕРХ