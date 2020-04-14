ФОТО ⟩ Уроки соблазнения от Винни Харлоу: самая необычная топ-модель показала себя в прозрачном комбинезоне

Винни Харлоу во время самоизоляции не перестает радовать фолловеров стильными аутфитами и новыми съемками. Так, в прошлый раз канадская модель показала фотосессию, где примерила образ соблазнительной наездницы. А несколько дней назад показала модный образ, состоящий из практически прозрачного комбинезона.

Модель, страдающая от заболевания витилиго – нарушения пигментации кожи, в который раз доказала, что это ни в коем случае не мешает ее красоте. Длинные стройные ноги, тонкая талия и абсолютные пропорции тела Винни вновь заслужили массу положительных отзывов от ее подписчиков.