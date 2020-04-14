ВИДЕО ⟩ Анатолий Кашпировский устроил в YouTube сеанс по оздоровлению

Популярность целителя в 90-е годы просто зашкаливала. Со временем он стал ездить с сеансами по всему Союзу, а сейчас работает преимущественно за границей. Сегодня, в этот тяжелый для всего мира период, Кашпировский решил устроить онлайн-сеанс оздоровления, пишет «Стархит».
На днях Анатолий Михайлович записал эфир, в котором рассказал о том, как вылечить остеохондроз. Ранее он проводил такие сеансы перед огромной живой аудиторией. Сегодня на помощь целителю пришел Интернет и новые технологии.
За плечами у Кашпировского огромный опыт: десятки лет практики, тысячи пациентов, сотни спасенных жизней. Причем сам он не преувеличивает свои заслуги. «Все 32 года, а до этого еще 30, я ничего особенного не делал, а создавал ситуации. Перед вами сидит человек, за плечами которого телевизионные операции», — рассуждает психотерапевт.
При этом целитель привык к тому, что его критиковали и критикуют другие. Но он относится к этому философски.
Напомним, что слава пришла к Кашпировскому в 1989 году. Тогда он стал настоящей звездой телевидения: на экран вышли передачи «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», во время которых он якобы осуществил беспрецедентное по своим масштабам излечение от самых различных заболеваний — около 10 миллионов человек за шесть часов телевизионного эфира.
«Мое воздействие основано на том, чтобы незаметно, используя фактор отвлеченного сознания, создавать условия, установку для подсознания. Все мои действия направлены только на подсознание. Поэтому, когда человек сидит в зале, смеется, улыбается, скептически относится, я знаю: уже то, что он тут сидит, — самое главное, потому что его привела вера сердца и вера чувства. А вот вера ума критически настроена», — отмечал Кашпировский в одном из интервью, описывая принцип своей работы.