ВИДЕО ⟩ Вы видели, как моются шиншиллы? Таллиннский зоопарк показывает, как эти зверьки «ходят в душ»

Если вы никогда не общались с шиншиллами, вы можете не знать, как они умываются. На помощь приходит Таллиннский зоопарк, который на своей страничке в соцсети поделился забавным видео, пишет Elu24. «ходят под душ»
«В здоровом теле - здоровый дух. Но как поддерживать шерстку в отличном состоянии? Мы немного нарушим конфиденциальность и заглянем в ванную комнату наших шиншилл», - предлагает зоопарк.
Шубка шиншиллы не только привлекательно выглядит, но и отлично согревает за счет необыкновенной густоты, легкости и упругости меха. В природе шиншиллы заботятся о чистоте своего меха, купаясь в пыли, мелком песке, вулканическом пепле. Мыться под водой они не могут, у шиншилл слишком густая шерсть, которая просто не высыхает.
Шиншилла намного чистоплотнее, чем кошка или собака в городской квартире, этот добродушный и красивый зверек идеально подойдет для семей, в которых есть дети. В домашних условиях эти милые зверьки моются в песке.