ВИДЕО ⟩ Вы видели, как моются шиншиллы? Таллиннский зоопарк показывает, как эти зверьки «ходят в душ»

«В здоровом теле - здоровый дух. Но как поддерживать шерстку в отличном состоянии? Мы немного нарушим конфиденциальность и заглянем в ванную комнату наших шиншилл», - предлагает зоопарк.

Шубка шиншиллы не только привлекательно выглядит, но и отлично согревает за счет необыкновенной густоты, легкости и упругости меха. В природе шиншиллы заботятся о чистоте своего меха, купаясь в пыли, мелком песке, вулканическом пепле. Мыться под водой они не могут, у шиншилл слишком густая шерсть, которая просто не высыхает.