НЕ ДАЙ БОГ! ⟩ Экс-теннисист назвал тайный смысл коронавируса

Бывший теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование человечества в связи с пандемией коронавируса.
«Думаю, что людей готовят к чипированию, Билл Гейтс рассказал все в 15-м году. Он сказал, что будет пандемия, наш следующий враг — это вирус, а не войны. Они показали на симуляторе, как все это будет проходить. Не думаю, что он такой уж предсказатель — к этому готовились. Дальше введут наночипы. И это будет не в телефонах, а станут вживлять в тело — вводить вакцины с микрочипом», - заявил Сафин в прямом эфире Sports.ru в Instagram, его слова приводит Sport24.
По словам бывшей первой ракетки мира, пандемия коронавируса – это подготовленная ситуация, которой управляют «хозяева денег, хозяева мира» - теневое правительство, тайные общества.
Сафин отметил, что все происходящее описано у Генри Киссинджера, Феликса Дзержинского, Олдоса Хаксли, Джорджа Оруэлла. Он также предложил послушать лекцию Билла Гейтса на Ted’s и историка Андрея Фурсова. «Просто по-другому жить будем. Не сможем никуда летать, визу получить, страховку, кэша не будет. В Нью-Йорке уже его отменили — можно расплатиться только картой», - сказал теннисист.