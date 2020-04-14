НЕ ДАЙ БОГ! ⟩ Экс-теннисист назвал тайный смысл коронавируса

«Думаю, что людей готовят к чипированию, Билл Гейтс рассказал все в 15-м году. Он сказал, что будет пандемия, наш следующий враг — это вирус, а не войны. Они показали на симуляторе, как все это будет проходить. Не думаю, что он такой уж предсказатель — к этому готовились. Дальше введут наночипы. И это будет не в телефонах, а станут вживлять в тело — вводить вакцины с микрочипом», - заявил Сафин в прямом эфире Sports.ru в Instagram, его слова приводит Sport24.