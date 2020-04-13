БЕДНЫЕ УШИ ⟩ Ани Лорак удивила подписчиков гигантскими серьгами

Внешность Ани Лорак в последнее время обсуждают особенно рьяно: многие удивляются, как в 41 год она выглядит настолько эффектно. Периодически в СМИ появляются публикации о том, что певица подкорректировала губы, а возможно, и не только их. Однако сама артистка не комментирует подобные слухи. Ранее в интервью Ани Лорак говорила лишь о том, что предпочитает естественные способы ухода за собой.
Во время карантина Ани Лорак, как и положено всем, находится дома в изоляции. В своем Instagram певица делится свежими фотографиями, на которых демонстрирует разные образы — повседневный стиль, натуральный макияж, архивные сценические образы. А на днях звезда опубликовала фото, которое поразило подписчиков. На снимке Ани Лорак позирует в огромных серьгах с камнями.
Несмотря на то, что образ невероятно яркий, он все-таки смутил поклонников певицы. «За уши переживаю, аккуратнее с такой тяжестью…», «Как уши не отваливаются от кг металла», «Ох и серьги», «Бедные ушки», «Не тяжело ли с такими сережками», — пишут подписчики Ани Лорак. Очевидно, иногда красота требует таких жертв.