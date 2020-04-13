БЕДНЫЕ УШИ ⟩ Ани Лорак удивила подписчиков гигантскими серьгами

Внешность Ани Лорак в последнее время обсуждают особенно рьяно: многие удивляются, как в 41 год она выглядит настолько эффектно. Периодически в СМИ появляются публикации о том, что певица подкорректировала губы, а возможно, и не только их. Однако сама артистка не комментирует подобные слухи. Ранее в интервью Ани Лорак говорила лишь о том, что предпочитает естественные способы ухода за собой.