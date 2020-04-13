СМОТРИ ⟩ Андреа Бочелли выступил на опустевшей площади Милана

Бочелли вышел на опустевшую площадь, где спел знаменитый христианский гимн «О благодать», пока камера показывала зрителям виды пораженных пандемией Парижа, Нью-Йорка и других городов. Таким образом Бочелли выразил свою «любовь и надежду на исцеление Италии и всего мира». Трогательное видео с его выступлением заставило плакать уже почти 25 миллионов человек — именно столько просмотров оно набрало на YouTube за несколько часов.