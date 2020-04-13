АКТУАЛЬНО ⟩ Тина Канделаки поделилась советом, как не убить мужа на карантине

«Ну что, «наелись» самых близких и родных людей? Работа уже кажется идеальным времяпрепровождением?)) Сидеть нам с вами ещё долго, а бежать первым делом в ЗАГС или в суд и разводиться — так себе перспектива. Как же быть?», — написала Канделаки.⠀

«Во-первых, нужно помнить, что пандемия — это общее испытание, где нет места эгоизму. Вы должны быть одной командой, ведь непонятно, что нас ждет в ближайшем будущем», — отметила журналистка.

«Во-вторых, у каждого должны быть свои занятия. Если один из партнеров работает удаленно и ранее выполнял все дела по дому, то сейчас второму партнеру стоит ему помогать. Проявляйте чуткость!», — продолжила Тина.

«В-третьих, найдите себе хобби и проводите время наедине с собой, не стоит постоянно мозолить глаз и висеть на ушах — вас и так много в одном пространстве) Хобби может быть любым: от просмотра сериалов до домашних тренировок.»

«В-четвертых, я уже писала о том, что карантин — это уникальная возможность стать лучше и абсолютно точно понять, какие люди тебе нужны, а какие нет. Многие знакомые сказали мне, что на карантине они открыли и закрыли для себя огромное количество людей, с которыми они находились на сиюминутной связи в мессенджерах в течение дня», — завершила ведущая.

Карантин — прекрасное испытание для всех людей в современном цифровом мире, связанных огромным количеством цифровых контактов. Почистить контакты сейчас можно не только в своей записной книжке, но и естественным образом, через карантин, чего я вам искренне желаю!

— написала Тина в завершение своей публикации.