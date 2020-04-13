ИСКУССТВО ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ ⟩ Невероятно, но в этом цветке спрятана голая модель

Последняя оптическая иллюзия итальянского художника Йоханнеса Стоттера называется «The Butterfly» . На самом деле, на фотографии скрыта голая женщина, пишет Elu24. Смотри фото!

Итальянский художник Йоханнес Стоттер известен своей способностью создавать удивительные оптические иллюзии. Даже его самая последняя работа выглядит как обычная картина маслом с изображением бабочки.

Итальянский художник Йоханнес Стоттер известен своей способностью создавать удивительные оптические иллюзии. ФОТО: Scanpix/ CATERS NEWS

Однако не все так, как кажется на первый взгляд. На самом деле бабочка на картине — голая женщина — модель Йоханнеса Лора.

Сам Йоханнес, который годами совершенствовал свою технику, считает, что его последняя работа «The Butterfly» — одна из его лучших работ.

«Сначала я сделал небольшой набросок, простой рисунок карандашом», — пояснил художник. «Затем я поэкспериментировал с рисунком на реальном человеке», — пояснил художник. ФОТО: Scanpix/ CATERS NEWS

«Сначала я сделал небольшой набросок, простой рисунок карандашом», — пояснил художник. «Затем я поэкспериментировал с рисунком на реальном человеке», — пояснил художник.

«Позже я сделал еще больший набросок, придав бабочке ее цвет и текстуру так, как я себе это представлял».

Йоханнес и его модель Лора. ФОТО: Scanpix/ CATERS NEWS

По словам художника, его последняя работа была очень хорошо принята. «Пока что все отреагировали очень позитивно, и многие согласны с тем, что это одна из лучших моих работ».

Сам Йоханнес, который годами совершенствовал свою технику, считает, что его последняя работа «The Butterfly» — одна из его лучших работ. ФОТО: Scanpix/ CATERS NEWS