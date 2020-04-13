Пн, 13.04.2020
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ФОТО ⟩ На фоне заснеженного Таллинна: горячая эстонская брюнетка сверкнула утонченным образом

Anita Sibul

ФОТО: Erakogu

Youtube-блогер из Эстонии Анита Сибул, которая делится с подписчиками подробностями своих путешествий, а также рассказывает о секретах макияжа и выгодных покупок, частенько эпатирует публику пикантными образами и смелыми выходками. Правда, в этот раз поклонников ждал очень приятный сюрприз! 

На днях Анита поделилась в Instagram несколькими снимками с фотосессии, проведенной в апартаментах таллиннской высотки. 

На снимках девушка запечатлена в очень элегантном образе. Поклонники, разумеется, не смогли пройти мимо этой карусели и завалили девушку хвалебными комментариями. 

Смотри фото!

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