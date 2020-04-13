Пн, 13.04.2020
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БЕССТЫДНИЦА! ⟩ Полностью обнаженная Белла Хадид прикрылась увядшими розами

ФОТО: Rick Gold/Capital Pictures/GOL/Capital Pictures

Модель снялась в откровенной фотосессии для итальянского Vogue. 

Американская супермодель Белла Хадид доказала, что даже на карантине можно работать моделью, пишет ТСН.

Так, знаменитость поделилась результатом откровенной фотосессии, сделанной с помощью приложения FaceTime. Белла позировала полностью обнаженной, прикрывшись лишь увядшими розами. 

Времена меняются, и работа из дома имеет новый смысл... Новая работа для итальянского Vogue, снятая и стилизованная через FaceTime,

– подписала фото Хадид. 

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