БЕССТЫДНИЦА! ⟩ Полностью обнаженная Белла Хадид прикрылась увядшими розами

Модель снялась в откровенной фотосессии для итальянского Vogue.
Американская супермодель Белла Хадид доказала, что даже на карантине можно работать моделью, пишет ТСН.
Так, знаменитость поделилась результатом откровенной фотосессии, сделанной с помощью приложения FaceTime. Белла позировала полностью обнаженной, прикрывшись лишь увядшими розами.
Времена меняются, и работа из дома имеет новый смысл... Новая работа для итальянского Vogue, снятая и стилизованная через FaceTime,
– подписала фото Хадид.
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