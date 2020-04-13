ФОТО ДО И ПОСЛЕ ⟩ Смотрите, что карантин сотворил с Таллинном

Настоящие ужасы творит с эстонской столицей большой мировой коронакризис. Фотограф AS Postimees Grupp Константин Седнев подготовил эксклюзивный проект: сделал свежие снимки некогда популярных мест Таллинна и сопоставил их с фотографиями из прошлого, тогда, когда еще жизнь в городе била ключом. Это две совершенно разные картины, которые точно войдут в историю.

Чрезвычайное положение в Эстонии было объявлено поздно вечером 12 марта. Месяц на самоизоляции - отличный повод заглянуть назад в прошлое и удивиться, как сильно изменилась городская среда за это время.

Ночная жизнь

Практически моментально были отменены или перенесены все большие концерты и другие общественные мероприятия. Также запрещено организовывать большие вечеринки, которые обычно проходили в Таллинне по пятницам и субботам. В ночном клубе CatHouse чаще всего проходили концерты российских и украинских знаменитостей, которые собирали сотни и даже тысячи желающих увидеть своих кумиров. Но теперь всё совсем не так.

Ночной клуб CatHouse ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Ночной клуб Hollywood ФОТО: Madis Sinivee / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Старый город

Картина более чем ужасающая. Такое чувство, что людей убрали с улиц при помощи программы Photoshop. Старый Таллинн шумный и оживленный почти круглогодично, но теперь он опустел. Границы закрыты, туристам никак не попасть, весь туристический сектор сидит, сложа руки, а на улицах в самом сердце Эстонии можно увидеть лишь МуПо или полицию.

Тусовочная улица Суур-Карья раньше и сейчас ФОТО: Liis Treimann / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Старый город до самоизоляции и после ФОТО: Mihkel Maripuu / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Когда сотрудники отелей и ресторанов вновь смогут приступить к работе, не могут сказать ни президент, ни премьер-министр. Власти Эстония пока сами не определились, когда завершится чрезвычайное положение. Одни министры говорят, что оно будет продлено, премьер Эстонии сказал, что решение по этому вопросу будет принято в конце апреля. Но даже если Эстония снимет ограничения, нет гарантии, что это сделают и другие страны, поэтому в ближайшие месяцы возвращения туристов ждать не стоит.

Коронавирус в Таллинне: фото до и после ФОТО: Sander Ilvest / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Старый Таллинн: с туристами и без них ФОТО: Mihkel Maripuu / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Центр города опустел, но стал чище

Центр города обычна всегда заполнен людьми. Автомобильные пробки в часы-пик. Самоизоляция и карантин изменили картину кардинально. Даже в пять часов вечера движение такое, как будто сегодня воскресенье. Машин намного меньше, в основном, по улицам колесит лишь общественный транспорт.

Автомобильное движение в Таллинне до коронакризиса и сейчас ФОТО: Sander Ilvest / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Здесь есть кое-что приятное. Воздух в городе стал явно более чистым, а то обычно весной пыль столбом, которую гоняют проезжающие автомобили. Но насладиться такой красотой и чистотой могут не все: только самые смелые и те, чья работа жизненно важна.

Таллиннский универмаг: фото до и после ФОТО: Sander Ilvest / Sander Ilvest / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Торговый центр в бывшем здании таллиннского Главпочтамта ФОТО: Sander Ilvest / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Некоторые новые вещи появились в столице. Это не Курессааре, это Таллинн! В Харьюмаа тоже много больных коронавирусом, больницы организуют безопасное тестирование, в том числе и рядом с Северо-Эстонской региональной больницей.

Коронавирус в Таллинне: фото до и после ФОТО: Liis Treimann / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Дорога на Вышгород: фото до и после ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Кто сейчас рискует и гуляет по паркам и другим общественным местам?

С приходом солнечной и теплой весенней погоды в парках и на пляжах столицы стали собираться люди. Полиции уже приходилось разгонять толпы при помощи говорящих дронов. Но в большинстве случаев популярные места в Таллинне не такие людные, как обычно.

Кадриорг: фото до и после ФОТО: Liis Treimann / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Пляж ФОТО: Madis Sinivee / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Таллиннский зоопарк сначала закрыл домики с животными и насекомыми, а потом и детские игровые площадки. С 26 марта зоопарк закрыт для посетителей. Для работников в это время действуют строгие правила.

Детская игровая площадка: без забора и с забором ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Парк Кадриорг ФОТО: Liis Treimann / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Напоминаем, что пока никто не знает, будет ли продлено чрезвычайное положение или нет. Но на данный момент в стране было диагностировано 1332 случая заражения коронавирусом и 27 человек умерли.