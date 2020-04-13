В ПОДУШКЕ НА ГОЛОЕ ТЕЛО ⟩ Звезда «Голоса» из Эстонии Ника Марула показала свой карантинный образ

Самоизоляция на время пандемии коронавируса начала порождать в головах людей потрясающие идеи. Одним из примеров можно считать челлендж #pillowdresschallenge, который сейчас находится на пике популярности среди представительниц прекрасной части человечества.

Суть проста: нужно раздеться догола, закрепить на талии подушку и сфотографироваться. Кстати, мужские фотографии на просторах всемирной сети также появляются, хотя их не так много.

Сам челлендж придумала блогер из Швеции Firo. Она первой сфотографировалась с подушкой вместо одежды, а в подписи к фото призвала всех оставаться дома.