КОПИЯ МАТЕРИ ⟩ Дочь Кристины Орбакайте становится все больше похожа на певицу

В связи с самоизоляцией Кристина Орбакайте все свободное время проводит с 8-летней дочерью Клавдией и мужем Михаилом Земцовым. О том, как проходят их карантинные будни знаменитость рассказывает на своей странице в Instagram, публикуя семейные фото и видео. А вчера, 12 апреля, Орбакайте поздравила католиков с Пасхой.

В честь этого в соцсети Кристина поделилась трогательным видео, на котором предстала вместе с Клавдией. В кадре мама и дочь появились в похожих нарядах: белых платьях с принтом в виде вишень. В комментариях поклонники не смогли не отметить, как выросла девочка. Более того, по мнению многих подписчиков, с возрастом Клавдия становится все больше похожа на свою звездную красавицу-маму.